Илон Маск «назначил» настоящего зверя на пост нового гендиректора Twitter Илон Маск «назначил» пса гендиректором Twitter

Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look press

Предприниматель, владелец Twitter Илон Маск «назначил» пса новым генеральным директором компании, о чем сообщил на своей странице в соцсети. По его словам, тот отлично разбирается в цифрах, и вообще намного лучше предыдущего управляющего.

Новый генеральный директор Twitter потрясающий. <...> Намного лучше, чем тот другой парень! <...> Он отлично разбирается в цифрах! <...> И огненный стиль, — похвалил «нового гендиректора» Twitter Маск.

Пса породы сибаину зовут Флоки, бизнесмен завел его в сентябре 2021 года.

Ранее Маск заявлял, что уйдет с поста главы компании Twitter, которой владеет, как только найдет себе замену. Он при этом уточнил, что для этого придется найти «достаточно глупого человека», который согласится на эту должность. После ухода, по его словам, он займется руководством командами программного обеспечения и серверов компании.

После прихода Илона Маска социальную сеть Twitter покинули 80% сотрудников. По данным американских СМИ, в общей сложности сократили около 1,3 тысячи человек. В связи с этим Маск направил им в помощь 130 специалистов из других своих проектов — Tesla, SpaceX, The Boring Co. Еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают. Отмечается, что до продажи Маску в Twitter работало 7,5 тысячи человек.