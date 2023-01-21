Twitter после покупки Маском потерял 80% сотрудников

Фото: unsplash.com

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После прихода Илона Маска социальную сеть Twitter покинули 80% сотрудников. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию, в общей сложности сократили около 1,3 тысячи человек.

Оставшимся сотрудникам непросто поддерживать работу социальной сети. В связи с этим Маск направил им в помощь 130 специалистов из других своих проектов — Tesla, SpaceX, The Boring Co.

Еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают. Отмечается, что до продажи Маску в Twitter работало 7,5 тысячи человек.

12 ноября американская компания Omnicom Media Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, рекомендовала своим клиентам на время отказаться от размещения рекламы в Twitter после приобретения платформы Маском. Причиной такой рекомендации в компании назвали угрозу для безопасности брендов клиентов.

В настоящее время компания рассматривает возможность продажи имен пользователей ради увеличения доходов. Пока не вполне ясно, будет ли Twitter в результате развивать данный проект и затронет ли план все имена пользователей или только их часть.

Ранее социальная сеть Twitter провела внутреннее расследование и не нашла у себя признаков того, что Россия пыталась манипулировать мнением граждан США. Выяснилось, что только 17 из 2,5 тысячи аккаунтов имели связь с Россией и только два из них имели значительные расходы.