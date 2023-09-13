Илон Маск объяснил отказ в развертывании сети Starlink над Крымом Маск связал отказ с включением Starlink над Крымом с антироссийскими санкциями

Фото: Joshua Conti/Us Space/Global Look Press

Спутниковая связь Starlink не будет подключена в районе Крымского полуострова для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за действия антироссийских санкций США, заявил американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-выступления на конференции по развитию технологий. По его словам, введение ограничений запрещает сделать это, передает РИА Новости.

Причина, по которой (Starlink. — NEWS.ru) был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение, — сказал Маск.

Он подчеркнул, что для подключения сети Starlink необходимо разрешение от правительства США, которого не было на момент запроса со стороны Украины. При этом Маск признал, что был готов подключить спутниковую связь над Крымом, если бы у него появилась «директива» от президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Илон Маск отключил ВСУ доступ к сервису спутниковой связи Starlink, потому что опасался начала ядерной войны. Он считал, что она начнется в ответ на «маленький Перл-Харбор», поэтому тайно приказал своим инженерам отключить терминалы недалеко от побережья Крыма. Утверждалось, что из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, «потеряли связь и их вынесло на берег».