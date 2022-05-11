Илон Маск обозначил сроки запуска ракеты Starship к Марсу Илон Маск: ракета Starship может отправиться к Марсу в течение 3-5 лет

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Космический корабль Starship может отправиться в непилотируемый полёт к Марсу в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил в ходе конференции, организованной Financial Times, американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск. По его словам, миссия с экипажем на борту возьмёт курс на Красную планету до конца текущего десятилетия.

Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия, — сказал Маск.

По его словам, «оrна» для полётов на Красную планету открываются каждые два года, необхоимое расположение платнет для перелёта с орбиты Земли а орбиту Марса устанвливается каждые 26 месяцев.

Мы, надеюсь, проведём нашу первую попытку запуска этим летом, в течение следующих двух или трех месяцев, — сказал Маск.

Ранее Маск заявил, что на колонизацию Марса потребуется около $1 трлн. Разового полёта на Марс недостаточно — необходимо доставить туда средства коммуникации, медицинское оборудование и многое другое. Маск считает, что колонизация Марса необходима, так как рано или поздно на Земле может произойти какая-либо катастрофа и человечество окажется под угрозой вымирания, если останется на родной планете.