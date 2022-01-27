Илон Маск обиделся на Байдена и оскорбил его

Основатель компании Tesla Илон Маск обиделся на президента США, который говорил об электромобилях и «забыл» упомянуть его имя. Миллиардер попытался вступить в заочную полемику с хозяином Белого дома в Twitter, оскорбляя его.

Байден держит американцев за дурачков, — заявил Маск.

Biden is treating the American public like fools — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2022

Его слова стали ответом на твит Байдена, в котором тот похвалил компании США за производство электромобилей. Основатель Tesla посчитал, что президент специально не упомянул его. Он начал публиковать претензии, в том числе с оскорблениями Байдена. В частности, он обозвал президента «марионеткой в человеческом облике».

Ответ Байдена в Twitter пока не последовал.

Ранее стало известно, что Илон Маск стал человеком 2021 года по версии Financial Times. Статус американскому миллиардеру присуждён за «исторический сдвиг в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей». Маск также стал человеком года по версии журнала Time за «необычайное влияние на жизнь людей на Земле и за её пределами».