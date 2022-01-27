Илон Маск обиделся на Байдена и оскорбил его

Илон Маск: Байден держит американцев за «дурачков»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:43, 28 января 2022
Илон МаскФото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
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Основатель компании Tesla Илон Маск обиделся на президента США, который говорил об электромобилях и «забыл» упомянуть его имя. Миллиардер попытался вступить в заочную полемику с хозяином Белого дома в Twitter, оскорбляя его.
Байден держит американцев за дурачков, — заявил Маск.
Его слова стали ответом на твит Байдена, в котором тот похвалил компании США за производство электромобилей. Основатель Tesla посчитал, что президент специально не упомянул его. Он начал публиковать претензии, в том числе с оскорблениями Байдена. В частности, он обозвал президента «марионеткой в человеческом облике».
Ответ Байдена в Twitter пока не последовал.
Ранее стало известно, что Илон Маск стал человеком 2021 года по версии Financial Times. Статус американскому миллиардеру присуждён за «исторический сдвиг в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей». Маск также стал человеком года по версии журнала Time за «необычайное влияние на жизнь людей на Земле и за её пределами».