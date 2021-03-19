Илон Маск написал комментарий в Twitter почти на русском языке

https://static.news.ru/photo/64c4ee5e-e9a9-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Почти на русском языке прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке к кибератаке, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

19 марта россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. При этом Маск заявил, что атака готовилась на его предприятие по производству электромобилей.

Новость о россиянине опубликовал в Twitter портал Teslarati. Маск оставил к ней комментарий.

Преступленіе и наказаніе, — написал он по-русски, лишь заменив буквы «и» на латинские «i».

Ранее стало известно, что россиянина Сергея Медведева приговорили в США к 10 годам заключения за совершение киберпреступлений в составе группы. Об этом писал NEWS.ru.