Хакеры выложили часть личных данных полицейских Вашингтона

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Публикацию личных данных сотрудников полицейского управления Вашингтона начали киберхакеры из группы Babuk. Об этом сообщает издание Vice News со ссылкой на заявление группы.

Ранее хакеры сообщали о похищении более 250 гигабайт личных данных с официального сайта полицейского управления столицы США. Злоумышленники отметили , что размер выкупа, предложенный правоохранителями, их не устроил. В Babuk заявляют, что если полиция не увеличит сумму выкупа, группа опубликует все имеющиеся данные о сотрудниках управления.

Слитые в настоящее время файлы представляют биографии потенциальных правоохранителей и содержат данные о состоянии здоровья, наличии уголовного прошлого, кредитную репутацию кандидатов в полицейские, списки адресов проживания, адреса электронной почты, номера телефонов и социальных страховок, копии водительских удостоверений и имена вероятных родственников.

Как выяснили в Vice News, ряд данных действительно принадлежат сотрудникам вашингтонской полиции.

Ранее сообщалось, что взлом систем топливной компании США связали с хакерами из РФ. По информации CNN, киберпреступники, совершившие атаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.