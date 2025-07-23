Хакеры атаковали Национальное управление по ядерной безопасности США

Компьютеры американского Национального управления по ядерной безопасности подверглись взлому во время масштабной хакерской атаки на корпорацию Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Собеседник агентства утверждает, что скомпрометировать конфиденциальную или секретную информацию злоумышленникам не удалось.

По словам осведомленного источника, американское агентство, ответственное за содержание и проектирование национального арсенала ядерного оружия, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint корпорации Microsoft, — отметили в агентстве.

По данным издания, также были взломаны компьютеры Минэнерго США, которому подотчетно Национальное управление по ядерной безопасности.

Ранее стало известно, что хакеры атаковали правительственные ведомства, а также фирмы США благодаря уязвимости программы SharePoint компании Microsoft. Под удар попали государственные органы, университеты и энергетические компании. Кто именно причастен к взлому и какова его цель, неизвестно. Начато расследование.