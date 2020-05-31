Губернатор Миннесоты продлил комендантский час в штате до 1 июня

https://static.news.ru/photo/cf974826-a36d-11ea-879c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Wang Ying/Global Look Press

Из-за массовых беспорядков, вызванных смертью при задержании полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, глава штата Миннесота продлил комендантский час до понедельника.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил в Twitter, о том, что ограничение на перемещение будет действовать с 20.00 воскресенья (04.00 понедельника мск) до 06.00 понедельника (14.00 мск).

До этого комендантский час действовал в городе с с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье. Такие же ограничения были введены и в соседнем с Миннеаполисом городом Сент-Пол.

После того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания стражами правопорядка, в Сети распространилось видео. На нём Флойд лежит в наручниках, а на него навалились трое полицейских.

Один из них при этом давит ему коленом на шею. В этот момент Флойд говорит, что ему трудно дышать, но правоохранители не реагируют на это, а он затихает. Афроамериканец умер в реанимации. Четверых полицейских после этого отстранили, а одному из них выдвинули обвинение в обвинили в убийстве по неосторожности.

Как писал NEWS.ru, почти 1,7 тысячи протестующих задержаны за три дня беспорядков в США.