Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило гражданской авиации США полёты над территорией Ирака и Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу ведомства в Twitter.
Выпущены NOTAM об ограничении полётов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию [воздушных судов] в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива, — процитировали сообщение в ТАСС.
#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3
Как писал NEWS.ru ранее, несколько американских самолётов США, стоявших на базе Айн аль-Асад, были уничтожены во время ракетных обстрелов Корпуса стражей Исламской революции. Также стало известно, что с базы поступил запрос на медицинскую помощь.