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Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило гражданской авиации США полёты над территорией Ирака и Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу ведомства в Twitter.

Выпущены NOTAM об ограничении полётов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию [воздушных судов] в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива, — процитировали сообщение в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, несколько американских самолётов США, стоявших на базе Айн аль-Асад, были уничтожены во время ракетных обстрелов Корпуса стражей Исламской революции. Также стало известно, что с базы поступил запрос на медицинскую помощь.

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