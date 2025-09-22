«Любим русских»: гости панихиды по Кирку призвали наладить отношения с РФ Гости панихиды по Кирку призвали к налаживанию отношений с Россией

Гости панихиды по погибшему консервативному активисту Чарли Кирку в Аризоне выразили теплые чувства к России. В беседе с РИА Новости участники мероприятия поделились мнением о необходимости восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Девушка в футболке с американским флагом и вовсе призналась в особых чувствах к РФ.

Мы любим русских, — сказала собеседница агентства.

Двое сторонников Кирка из Техаса рассказали, что поддержали бы отмену санкций в отношении России. Как сказал один из мужчин, если бы президент США Дональд Трамп решил, что это необходимо для переговоров, то такое решение было бы правильным.

Выступая на траурной церемонии в Аризоне, Дональд Трамп рассказал о последней просьбе убитого консервативного активиста Чарли Кирка. По словам американского лидера, тот умолял спасти Чикаго от преступности. Трамп охарактеризовал погибшего как миссионера с благородным духом, который не испытывал ненависти к своим оппонентам.

До этого сообщалось, что супруга погибшего блогера публично заявила о прощении человека, подозреваемого в убийстве ее мужа. Эти слова прозвучали во время траурной церемонии на стадионе State Farm Stadium в Глендейле. Вдова обратила внимание, что ее решение основано на христианских ценностях и соответствует тому, как поступил бы сам Кирк.