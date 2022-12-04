Блинкен рассказал о переговорах с Россией по вопросу обмена заключенными

Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

США ведет активные переговоры с Россией по возможному обмену заключенными, заявил в эфире телеканала CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако он отказался раскрывать подробности.

Как вызнаете, много месяцев назад мы сделали значительное предложение, с тех пор мы регулярно и всеми способами пытаемся работать в развитие этого предложения и найти комбинации, которые позволили бы нам достичь нашей цели возвращения домой наших граждан. Предстоит понять, приведет ли это взаимодействие и эти дискуссии к реальным результатам, — отметил он.

Раскрывать детали переговоров госсекретарь США не стал, сказав, что это было бы контрпродуктивно.

Было бы контрпродуктивно с моей стороны вдаваться в детали того, что говорим мы, что говорит российская сторона. Мои личные усилия и усилия всей администрации направлены на то, чтобы вернуть домой Пола Уилана и Бриттни Грайнер, — добавил Блинкен.

Ранее глава Белого дома заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, который в настоящее время «действует жестоко». Он уточнил, что если бы его встреча с Путиным состоялась, то он хотел бы обсудить судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

США также добиваются освобождения отбывающего тюремное заключение в России Пола Уилана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что заявления Байдена о неготовности вести переговоры с Путиным не усложняют международную обстановку. По его мнению, в самом Вашингтоне обстановку довели до такого состояния, что хуже быть уже не может. Россия, подчеркнул Лавров, не уклоняется от контактов с США. При этом никто пока не предложил вменяемых инициатив.