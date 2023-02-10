Горячий кофе помог американской конгрессвумен отбиться от нападения в лифте Конгрессвумен Энджи Крейг отбилась от нападения в лифте с помощью горячего кофе

Фото: Jens Kalaene/ZB

Член палаты представителей Конгресса США Энджи Крейг подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне. С собой у женщины был горячий кофе, напиток помог ей отбиться от нападавшего. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицейский протокол. Инцидент произошел около 07:15 в четверг, 9 февраля. В результате происшествия Крейг получила несколько синяков.

По данным полиции, подозреваемый зашел вместе с 50-летней конгрессвумен в лифте и начал там «беспорядочно отжиматься», после чего ударил женщину кулаком в подбородок и схватил за шею. Отбиваясь, Крейг вылила на нападавшего горячий кофе, и мужчина сбежал до приезда полиции. Не исключается, что он мог находиться под воздействием наркотиков.

Демократ от штата Миннесота Энджи Крейг на промежуточных выборах в ноябре была избрана в конгресс в третий раз подряд. По мнению главы ее штаба, нападение не было «политически мотивированным».

Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США внесла на рассмотрение проект документа под названием «Резолюция об усталости от Украины» с требованием к американскому президенту Джо Байдену прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Автором резолюции выступает республиканец Мэтт Гетц. Подписи под документом также поставили еще 10 конгрессменов. В резолюции также призывают все стороны конфликта на Украине заключить мирное соглашение.

Кроме того, четыре конгрессмена-республиканца в письме президенту США Джо Байдену и министру обороны Ллойду Остину выразили недовольство тем, что конфликт на Украине субсидируют американские налогоплательщики. Конгрессмены затребовали разъяснений из-за планов передать Киеву танки Abrams.