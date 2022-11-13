Глава таможенного управления США покинул свой пост после скандала Белый дом: глава таможенного управления США ушел в отставку

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, а президент Джо Байден принял ее. По словам представителя Белого дома, глава государства выразил свою признательность Магнусу. Новость о том, что глава управления таможенной и пограничной службы США ушел со своего поста появилась после критики ведомства из-за рекордного числа случаев незаконного пересечения южной границы США.

Президент принял отставку Магнуса, — сообщила Карин Жан-Пьер.

По информации американских СМИ, Байден якобы угрожал уволить Магнуса, если тот не уйдет сам.

Экономические трудности и опасения, что кризис на Украине затянется, привели к тому, что коалиция стран Запада, направленная против России, начала слабеть, написала ранее газета The New York Times. По данным издания, обязательная поддержка Киева перестает устраивать жителей Германии. Как пишет газета, итальянский лидер правящей партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони ранее заявил, что мирный процесс зависит от понимания Киевом того, что в определенный момент «он больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь».