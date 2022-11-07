В США заявили, что антироссийская коалиция Запада начала распадаться NYT: западная солидарность против России ослабела из-за понижения уровня жизни

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Экономические трудности и опасения, что кризис на Украине затянется, привели к тому, что коалиция стран Запада, направленная против России, начала слабеть, пишет The New York Times. По данным газеты, обязательная поддержка Киева перестает устраивать жителей Германии.

Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания, — говорится в публикации.

Как пишет газета, итальянский лидер правящей партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони ранее заявил, что мирный процесс зависит от понимания Киевом того, что в определенный момент «он больше не сможет рассчитывать на оружие и помощь».

31 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали сообщила, что Евросоюз выделил с начала специальной военной операции России на Украине в общей сложности €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Киеву. Она добавила, что «вопрос выделения конкретных видов вооружений — это вопрос к конкретным странам — членам ЕС».

Ранее стало известно, что Украина недовольна качеством поставляемого Германией вооружения. По словам обозревателей Military Watch, предоставленное Берлином оружие начинает показывать признаки сильного износа уже после нескольких недель эксплуатации.