Глава РФПИ: санкции против РФ нанесли сокрушительный удар по экономике США

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Нью-Йоркская фондовая биржа

Антироссийские санкции США наносят сокрушительный удар по их собственной экономике, рассказал RT глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что американские акции обесцениваются, ожидается дальнейший спад ВВП, что означает начало рецессии.

Он отметил, что первая половина 2022 года стала для финансовых рынков США худшей за последние полвека. Падение рынков из-за санкций обесценило американские акции на $9 трлн. Подобная ситуация наблюдалась в первой половине 1970 года, когда за самым длинным в истории США периодом роста экономики последовала распродажа акций и старт рецессии.

По оценкам подразделения Федерального резерва в Атланте, в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась, — заявил Дмитриев.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за последние два года страна пришла в упадок и стала посмешищем для всего мира. В числе основных проблем нынешних США он назвал рекордные показатели инфляции, цены на топливо, потерю энергетической независимости. Бывший глава государства возмутился тем, что Вашингтону приходится «умолять о нефти Венесуэлу и Саудовскую Аравию».