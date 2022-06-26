Страна упадка и посмешище: Трамп назвал главные проблемы США Трамп назвал современные США посмешищем и страной упадка

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

За последние два года США пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. Об этом заявил во время выступления перед сторонниками на митинге в штате Иллинойс экс-президент страны Дональд Трамп. По его мнению, Америка перестала быть великой страной. Слова политика передаёт ТАСС.

Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить, — сообщил Трамп.

Основными проблемами нынешних США, как считает экс-президент, являются рекордные показатели инфляции, цены на топливо, высокий уровень преступности, отсутствие свободы прессы и потеря энергетической независимости. Последний фактор, по словам Трампа, заставляет Вашингтон «умолять о нефти Венесуэлу и Саудовскую Аравию».

Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем, — резюмировал политик.

Ранее Трамп заявил, что президент Джо Байден подталкивает США к новой мировой войне. Действия нынешней американской администрации на фоне ситуации на Украине он назвал безумием.