Глава Пентагона обсудил с министром обороны Украины поставки оружия Остин и Резников обсудили новые поставки оружия

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Ллойд Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Чиновники обсудили предстоящую встречу контактной группы по обороне Украины, а также новые поставки оружия, сообщается на сайте Пентагона.

Министр обороны Ллойд Остин поговорил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым относительно приоритетов Контактной группы по обороне Украины (UDCG), [которая пройдет] на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию, — подчеркивается в сообщении.

Министры также поговорили о сроках доставки оружия, которое было обещано Киеву контактной группой в январе. Кроме того, Резников поделился с коллегой актуальными данными о ситуации на Украине.