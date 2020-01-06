https://static.news.ru/photo/32e10f8a-3180-11ea-9486-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты не собираются развязать войну с Ираном. С таким заявлением выступил министр обороны страны Марк Эспер.

Глава Пентагона, комментируя убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, подчеркнул, что генерал «был пойман с поличным». По его словам, Вашингтон принял правильные меры, устранив этого игрока.

Сулеймани был пойман с поличным в Багдаде. Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, — сказал Эспер CNN.

3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Госдепартаменте заявили, что иранский генерал уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих», писал NEWS.ru.