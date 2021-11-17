Глава Минфина США призвала заморозить потолок госдолга

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен призвала конгресс повысить или заморозить предел государственного долга к 15 декабря. По её мнению, после этой даты возможен риск приостановки работы американского правительства из-за невозможности платить по обязательствам. Страна может столкнуться с дефолтом, говорится на сайте Минфина США, где приводятся слова Йеллен.

Существуют сценарии, при которых Минфину будет недостаточно оставшихся ресурсов, чтобы продолжать финансирование деятельности правительства США после этой даты, — сказала она.

Йеллен полагает, что конгресс обязан принять меры в отношении потолка госдолга, чтобы страна не столкнулась с дефолтом. По её мнению, принять решение по будущему госдолга необходимо как можно скорее.

Ранее демократы сената Конгресса США приняли предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла по теме госдолга. Позднее палата представителей американского правительства во избежание дефолта одобрила повышение потолка государственного долга на $480 млрд. Согласно оценкам американского Министерства финансов, это позволит покрывать расходы до 3 декабря. Утверждённая обеими палатами конгресса мера приведёт к повышению лимита госдолга примерно до $28,9 трлн. Президент США Джо Байден поддержал эту идею.