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28 июля 2025 в 12:39

«Героический образ рухнул»: в США заявили о крахе Зеленского

Bloomberg: Зеленский потерял героический образ из-за скандала с НАБУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: The Presidential Office of Ukraine via Capital Pictures/Global Look Press

Решение украинского презента Владимира Зеленского отменить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и антикоррупционной прокуратуры стоила ему имиджа героя, пишет Bloomberg. Издание подчеркивает, что принятые политиком решения обнажили масштабы коррупции в непростое для страны время.

Героический образ Зеленского рухнул, — сказано в статье.

Там также отметили, что «геополитической рок-звездой» Зеленского сделала его реакция на конфликт с РФ, которая была блестяще срежиссирована командой из сотрудников телекомпании «Квартал 95». Bloomberg также напомнил о его футболках цвета хаки и назвал образ Зеленского романтическим.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сравнил Зеленский с загнанной в угол крысой. По его словам, в политический тупик украинского лидера привели «ограниченность, некомпетентность, жадность и трусость», политик предал избирателей, которым обещал принести мир. Украинский лидер не сможет обвинить в атаке на НАБУ и САП ближайшее окружение, так как «коллективному Западу в жертву нужен он», заключил политик.

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