Генерал армии США предрёк «блицкриг» России на Украине

https://static.news.ru/photo/15c5953c-2c0d-11eb-af85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Потери Украины в Донбассе за последние годы могут стать предвестником смертельной опасности для страны, сравнимой с блицкригом Германии в Польше в 1939 году.

Об этом пишет Breaking Defense, ссылаясь на заявление неназванного генерала армии США. По мнению военного, тогда вторжение немцев в Польшу предшествовало падению Франции в 1940 году.

Он отметил, что в те годы у всех были танки и рации, поэтому решающее значение оказали не новые технологии, а «новый способ комбинирования технологий».

Возможно, такие страны, как Россия или Азербайджан, в основном вооружены оружием времён холодной войны, но дополнены новейшими беспилотными системами, которые делают все вооружения более эффективными, — пишет издание.

Как утверждается, Россия в Донбассе использовала беспилотники для обнаружения украинских целей для быстрого и разрушительного артиллерийского огня.

Командование Военно-морских сил (ВМС) Соединённых Штатов признало угрозу, исходящую от Военно-морского флота России. Заявление было сделано во время учений «Чёрная вдова» в сентябре 2020 года.

Особую озабоченность в Вашингтоне вызывает не только модернизация российского флота, атомные субмарины которого оснащены баллистическими ракетами, но и наличие в его составе подлодок специального назначения и автономных глубоководных станций (АГС), способных, как уверяет издание, выполнять операции на морских глубинах, в частности, с телекоммуникационными кабелями, писал NEWS.ru.