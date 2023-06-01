ФСБ раскрыла слежку США за российскими iPhone: как воруют данные Американские спецслужбы использовали вредоносное программное обеспечение

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецслужбы США использовали iPhone для слежки за дипломатами, работающими на территории РФ. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности РФ, чьи сотрудники совместно с ФСО раскрыли «разведывательную акцию американских спецслужб». В МИД России заявили, что это не первый случай, когда США использовали IT-корпорации для сбора данных пользователей без их ведома. NEWS.ru вспомнил, как еще американские спецслужбы следили за пользователями гаджетов Apple.

За кем велась слежка

Как сообщили в ФСБ, слежка за россиянами и гражданами других стран велась с помощью устройств Apple. По данным российской спецслужбы, несколько тысяч проданных в РФ iPhone были заражены этим вирусом.

«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости.

При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирийскую Арабскую Республику и КНР», — говорится в сообщении ФСБ.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global look Press «Дырки» в ПО, их еще называют бэкдоры, обнаружить крайне сложно

Как была организована слежка

Специалисты пришли к выводу, что шпионское ПО использовало ошибки в программном коде Apple. По их оценкам, это говорит «о тесном сотрудничестве» производителя iPhone с американскими спецслужбами, в частности с Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

«Декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности, — заявили в пресс-службе ФСБ. — Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами».

В МИД прокомментировали сообщение ФСБ и призвали сформировать понятные и справедливые механизмы регулирования в цифровой сфере.

«Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press Компания Apple снова оказалась в центре громкого скандала

Почему уязвимость ПО Apple помогает спецслужбам

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ничего удивительного в наличии уязвимостей в программном обеспечении Apple нет.

«Компания Apple подчиняется законам Соединенных Штатов Америки. В США существует негласное правило, что любая технологическая компания, работающая в стране или вне страны, должна предоставлять доступ ко всем данным, которые она контролирует», — объяснил Эльдар Муртазин в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, доступ американских спецслужб к гаджетам Apple не оставляет «никаких цифровых следов», иначе бы это повлияло на продажи устройств вне Штатов.

Эльдар Муртазин считает, что найти эти «дырки» в ПО «крайне сложно, потому что система закрытая».

«Тем не менее они периодически утекают наружу. Спецслужбы могу воспользоваться уязвимостью программ Apple. Поскольку это не закрытые структуры, так или иначе эти данные попадают на внешний рынок», — говорит эксперт.

Собеcедник NEWS.ru предположил, что вирус был запущен без участия АНБ.

«У спецслужб есть полный доступ к системе, и они не оставляют таких следов. Есть около десяти компаний, которые эксплуатируют „дырки“ в ПО и продают доступ к ним, — предположил эксперт. — Скорее всего, коммерческие организации, похожие на израильскую Pegasus, запустили этот вирус».

Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press Спецслужбы США использовали айфоны для слежки за российскими гражданами, а также за сотрудниками иностранных посольств в РФ

Как работают шпионские программы для айфонов

Pegasus — это шпионское ПО, разработанное израильской компанией NSO Group. Его можно установить на мобильные телефоны и другие устройства на ОС Apple iOS и Android. Разработчик рассказал, что предоставляет «уполномоченным правительствам технологии, которые помогают им бороться с терроризмом и преступностью».

Как сообщили СМИ в июле 2021 года, ПО Pegasus было использовано для взлома телефонов правозащитников, оппозиционных журналистов и юристов.

«Достаточно знать номер телефона владельца iPhone, чтобы получить полный доступ к устройству. То есть к звонкам, сообщениям, фото, видео и так далее. Исходя из этого, Apple много раз сталкивался с различными утечками данных», — отметил собеседник NEWS.ru.

Какие еще были утечки у Apple

Несколько лет назад бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден обнародовал сверхсекретные документы. Согласно этим данным, спецслужбы пытались получить ключи системы безопасности, используемые для шифрования данных, хранящихся в устройствах Apple.

В 2017-м сайт WikiLeaks сообщил, что с 2013 года ЦРУ взламывало устройства Apple с помощью нескольких инструментов для заражения ноутбуков и смартфонов. Позже гаджеты, пораженные вирусом, использовались как прослушивающие устройства. Производитель iPhone тогда заявил, что уязвимости были лишь у старых аппаратов.

«На основе нашего внутреннего анализа мы можем заявить, что потенциальная уязвимость iPhone касалась только версии 3G и была устранена в 2009 году с выходом iPhone 3GS. Кроме того, предварительные исследования показывают, что все упомянутые в документах уязвимости в MacBook, выпущенных после 2013 года, были ранее исправлены.

Мы не обменивались с Wikileaks какой-либо информацией. Мы готовы были предоставить им любую информацию согласно нашим стандартным правилам. Также мы не получали информации от этой организации вне публичного поля. Мы неустанно защищаем безопасность и конфиденциальность наших пользователей, но мы не оправдываем кражу (документов) или работу с теми, кто угрожает нашим пользователям», — заявили тогда в Apple.

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