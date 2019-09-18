Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.
О решении ФРС сообщается на
Хотя средний показатель расходов домохозяйств и показывает уверенный рост, инвестиции в основной капитал и экспорт сократились, — объясняет снижение ставки регулятор.
Также ФРС выразила обеспокоенность тем, что инфляция остаётся ниже запланированного показателя в 2%.
В июле 2019 года ФРС понизила ставку впервые за 10 лет — до 2–2,5%.
В конце августа президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на ФРС, писал News.ru. Трамп призвал ФРС немедленно снизить ставку, чтобы не ставить Америку в невыгодное положение перед экономическими конкурентами.