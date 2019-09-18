https://static.news.ru/photo/af51608e-da45-11e9-8f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: AgnosticPreachersKid/Wikimedia Commons

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

О решении ФРС сообщается на сайте регулятора. Новый целевой диапазон ставки составил 1,75–2%.

Хотя средний показатель расходов домохозяйств и показывает уверенный рост, инвестиции в основной капитал и экспорт сократились, — объясняет снижение ставки регулятор.

Также ФРС выразила обеспокоенность тем, что инфляция остаётся ниже запланированного показателя в 2%.

В июле 2019 года ФРС понизила ставку впервые за 10 лет — до 2–2,5%.

В конце августа президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на ФРС, писал News.ru. Трамп призвал ФРС немедленно снизить ставку, чтобы не ставить Америку в невыгодное положение перед экономическими конкурентами.