Fox News: Байден не говорил о связи саудовского принца с гибелью журналиста В США попытались выгородить Байдена, обвинившего саудовского принца в убийстве журналиста

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский телеканал Fox News сообщил, что президент США Джо Байден не говорил на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом о его причастности к убийству журналиста Хашогги. При этом телеканал ссылается на заявление министра иностранных дел королевства Аделя аль-Джубейра.

Министр заявил, что якобы не слышал утверждения американского лидера об ответственности кронпринца за гибель журналиста.

Он многозначительно заявил, что «не слышал», чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашогги, — написала в соцсетях корреспондент телеканала из пула Белого дома Жаки Хайнрих.

По словам журналистки, после вылета Байдена из королевства аль-Джубейр дал согласие ещё раз пообщаться с телеканалом, хотя уже делал это 15 июля. Однако в интервью CNN министр заявил, что тема убийства поднималась на встрече двух лидеров. Байден якобы сказал, что это проблема и получил ответ, что преступление расследовано, а виновные наказаны. После этого беседа продолжилась на другие темы.

Сам Байден по итогам встречи с саудовским принцем заявил, что указал на причастность бен Салмана к убийство Хашогги, когда тот заявил, что не имеет к этому отношения.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в ответ на обвинения президента США Джо Байдена напомнил ему, как часто Вашингтон совершал просчёты за рубежом. Наследный принц предупредил Байдена, что попытки США навязать другим странам собственные ценности обречены на провал.