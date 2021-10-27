Бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение кораблей РФ

Новую главную задачу — уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов России отрабатывают бомбардировщики ВВС США В-1И Lancer. Об этом сообщает издание Forbes.

Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может быть вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе, — пишет издание.

По данным Forbes, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять корабли РФ в любой точке Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.

Ранее сообщалось, что руководство ВВС США в рамках учений на случай войны с Россией несколько дней назад отправило истребители F-16 на на передовую авиабазу Эриксон, которая расположена на острове Шемья (Аляска) у границ с Россией. В годы холодной войны она активно эксплуатировалась и считалась идеальным местом для перехвата советских военных самолётов над Беринговым морем.