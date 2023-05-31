ФБР скрыло данные о взятке Байдена ФБР отказалось раскрыть конгрессу данные о даче Байденом «взятки» будучи вице-президентом

Фото: White House/via Globallookpress.com

Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало предоставлять данные в ответ на запрос по делу о предполагаемой взятке, которую действующий глава американского государства Джо Байден мог дать иностранному лицу в бытность пребывания на посту вице-президента США. Такое заявление сделал в своем аккаунте в Twitter глава комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер. По его словам, он намерен обсудить дальнейшие шаги с директором бюро Кристофером Рэем.

Сегодня ФБР проинформировало комитет, что не намерено предоставлять незасекреченные документы, которые были запрошены комитетом. Решение ФБР отмахнуться от конгресса и скрыть эту информацию от американского народа является обструкционистским и неприемлемым, — сообщил Комер.

Он добавил, что теперь комитет планирует принять меры, нацеленные на привлечение к ответственности главы ФБР «за неуважение к конгрессу в связи с отказом выполнить законный запрос».

Конгрессмены запросили данные в связи с предполагаемой взяткой Байдена в начале мая. Соответствующие письма были направлены директору ФБР Кристоферу Рэю и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Как полагают законодатели, бюро располагает «ценной и поддающейся проверке информацией», которая до настоящего времени не стала достоянием американского народа.

По мнению авторов запроса, требуемые ими данные представляют подробное описание того, как работала криминальная схема и какими были ее цели. Конгрессмены также отметили, что является не вполне ясным, были ли предприняты какие-то шаги для расследования вопроса.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к одному году реального лишения свободы и двум годам условно по делу о торговле влиянием. Следствию удалось доказать, что бывший глава республики через своего адвоката в 2014 году обещал помочь сотруднику Кассационного суда в получении должности в Монако в обмен на информацию о ходе расследования дела о незаконном финансировании своей предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal.