ФБР раскрыло личность напавшего на авиабазу в Техасе

https://static.news.ru/photo/d7acf490-9c63-11ea-96a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) назвало 20-летнего Адама Салима Альсади тем, кто 21 мая напал на охранников авиабазы Корпус-Кристи в Техасе.

Молодой человек попытался прорваться на территорию базы и открыл стрельбу по охране. Альсади не сумел миновать КПП, и был убит, когда вышел из автомобиля, передаёт ТАСС.

ФБР не сообщило других подробностей о нападавшем.

Как писал NEWS.ru, сразу после инцидента в спецслужбе заявили, что стрельба на авиационной базе Корпус-Кристи «связана с терроризмом».