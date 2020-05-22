ФБР раскрыло личность напавшего на авиабазу в Техасе

Федеральное бюро расследований (ФБР) назвало 20-летнего Адама Салима Альсади тем, кто 21 мая напал на охранников авиабазы Корпус-Кристи в Техасе.
Молодой человек попытался прорваться на территорию базы и открыл стрельбу по охране. Альсади не сумел миновать КПП, и был убит, когда вышел из автомобиля, передаёт ТАСС.
ФБР не сообщило других подробностей о нападавшем.
Как писал NEWS.ru, сразу после инцидента в спецслужбе заявили, что стрельба на авиационной базе Корпус-Кристи «связана с терроризмом».
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