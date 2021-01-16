ФБР изучает версию о финансировании штурма Капитолия из-за рубежа

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Федеральное бюро расследований США выясняет, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия.

Соответствующую информацию предоставили один действующий и один бывший сотрудник бюро. По их словам, ФБР изучает платёж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, который, как предполагается, совершил француз по национальности в адрес главных фигур ультраправого движения перед беспорядками.

Данные о платежах предоставила компания, анализирующая криптовалютные переводы, передаёт NBC News.

Ранее NEWS.ru писал, что минимум 300 человек проникло в здание Капитолия во время беспорядков в Вашингтоне 6 января. Подсчитать участников штурма помог алгоритм распознавания лиц. С его помощью были проанализированы сотни фотографий и видеозаписей, «некоторые из которых были получены эксклюзивно».

6 января в конгрессе должны были утвердить победу Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа, который не признаёт результатов выборов, пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь, где они учинили погром.

Силы правопорядка смогли выгнать митингующих из Капитолия. При этом погибли четверо протестующих и один полицейский. Сейчас власти Вашингтона и федеральные силовики арестовывают зачинщиков и активных участников беспорядков. Против них возбуждаются уголовные дела.