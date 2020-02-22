https://static.news.ru/photo/9d9c1dd0-5546-11ea-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Американская компания Facebook скорректировала заявление относительно наличия свидетельств, что Россия якобы пытается оказать содействие предвыборной президентской кампании сенатора Берни Сандерса.

Нам сказали, что Россия и, может быть, другие страны будут вмешиваться в эту кампанию, — цитирует Reuters Сандерса.

Агентство ранее сообщило, что в Facebook не получали информации, которая свидетельствовала бы о том, что указанные попытки имели место. Позже появилась информация, что Facebook «отозвала своё прежнее заявление». Теперь в компании «отказываются предоставить комментарий относительно того, видела ли она свидетельства».

Как писал NEWS.ru, анонимные источники издания Washington Post сообщили, что Россия поддерживает сенатора-демократа Берни Сандерса, который собирается участвовать в выборах президента США. По данным издания, о происходящем информированы действующий лидер страны Дональд Трамп и законодатели. В чём именно выражается поддержка, журналисты не конкретизировали. Сам Сандерс в ответ на это заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нужно «держаться подальше» от американских выборов.