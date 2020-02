Как пишет The Patriot-News, на фабрике в Пенсильвании сделали шоколадку Reese's массой 2,6 тонны. Длина изделия составила 2,7 м, ширина — 1,6 м, а высота — 0,6 м. На изготовление батончика ушло 5 дней. Попробовать общественности его не получится, поскольку сразу после презентации его разрежут на кусочки и раздадут сотрудникам завода.

The spirit of record-breaking is quite competitive and just ahead of game day, @reeses has taken Snickers’ record for the world’s largest chocolate nut bar https://t.co/wp67qbskdR pic.twitter.com/fh2q9PIWPc