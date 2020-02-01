Батончик Snickers весом в 2,1 тонны, изготовленный на заводе Mars Wrigley в техасском городе Уэйко, лишился своего места в Книге рекордов Гиннесса. Конкурирующая компания Hershey решила создать свой гигантский батончик.
Как пишет The Patriot-News, на фабрике в Пенсильвании сделали шоколадку Reese's массой 2,6 тонны. Длина изделия составила 2,7 м, ширина — 1,6 м, а высота — 0,6 м. На изготовление батончика ушло 5 дней. Попробовать общественности его не получится, поскольку сразу после презентации его разрежут на кусочки и раздадут сотрудникам завода.
На презентации присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые официально зафиксировали новый рекорд.
Ранее NEWS.ru писал о батончике Snickers весом в 2,1 тонны, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он был приготовлен на заводе Mars Wrigley в техасском городе Уэйко. Длина батончика составляла более 3,5 м, а ширина — более 60 см.