https://static.news.ru/photo/5c7c2286-44da-11ea-a59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Батончик Snickers весом в 2,1 тонны, изготовленный на заводе Mars Wrigley в техасском городе Уэйко, лишился своего места в Книге рекордов Гиннесса. Конкурирующая компания Hershey решила создать свой гигантский батончик.

Как пишет The Patriot-News, на фабрике в Пенсильвании сделали шоколадку Reese's массой 2,6 тонны. Длина изделия составила 2,7 м, ширина — 1,6 м, а высота — 0,6 м. На изготовление батончика ушло 5 дней. Попробовать общественности его не получится, поскольку сразу после презентации его разрежут на кусочки и раздадут сотрудникам завода.

The spirit of record-breaking is quite competitive and just ahead of game day, @reeses has taken Snickersâ record for the worldâs largest chocolate nut bar https://t.co/wp67qbskdR pic.twitter.com/fh2q9PIWPc — GuinnessWorldRecords (@GWR) January 31, 2020

На презентации присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса, которые официально зафиксировали новый рекорд.

Ранее NEWS.ru писал о батончике Snickers весом в 2,1 тонны, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он был приготовлен на заводе Mars Wrigley в техасском городе Уэйко. Длина батончика составляла более 3,5 м, а ширина — более 60 см.