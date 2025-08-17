«Есть потенциал»: эксперт оценил перспективы отношений России и США

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россия и США могут ощутимо улучшить отношения в ряде сфер, в том числе в областях контроля вооружений и космоса, заявил РИА Новости преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни. При этом специалист уверен, что до нормализации отношений еще далеко, поскольку американский лидер Дональд Трамп в таком случае столкнется с «масштабным противостоянием со стороны воинственно настроенных неоконсерваторов» и СМИ.

Есть потенциал значительного улучшения отношений, включая контроль вооружений и сотрудничество в [сферах] торговли, энергетики, космоса, Арктики и ресурсов, — отметил эксперт.

Ранее политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов указал, что главным результатом переговоров Путина и Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что дает надежду на урегулирование сложных вопросов. Он также выразил мнение, что прошедший саммит опроверг миф об изоляции РФ.

Тем временем президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией, издатель журнала The Nation Катрина ванден Хювел подчеркнула, что России и США следует продолжать после саммита в Анкоридже заниматься «серьезной и целенаправленной дипломатией». По ее словам, направление первостепенной важности — урегулирование конфликта на Украине.

