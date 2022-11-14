Энергоэксперт объяснил, почему США не смогут восполнить резервы нефти Энергоэксперт Демидов: из-за цен на нефть США не смогут заполнить стратегические резервы

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Планы главы Минфина США Джанет Йеллен пользоваться стратегическими запасами нефти в случае энергетического кризиса наивны, так как национальные резервы находятся на минимуме с 1984 года, сообщил ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Владимир Демидов. По его мнению, восполнить резервы Вашингтону быстро не получится, так как этот процесс строго регламентирован. Резервуары заполняются лишь при определенных ценах на нефть — от $67 до $72 за баррель, а если этот порог превышен, требуется дополнительные согласования, рассказал специалист. По его словам, пополнения запасов нефти в США пока не предвидится до тех пор, пока она не перестанет дорожать.

Заполнение стратегических запасов нефти регламентировано строгими правилами. Резервуары заполняются при определенной цене на нефть. Это происходит при ценовом диапазоне от $67 до $72 за баррель, — сказал Демидов.

Скорее всего. до конца года США будут тратить нефть из резервов, считает эксперт. Он предположил, что ситуация может измениться после саммита G20 в Индонезии, если Штаты смогут достигнуть соглашений с Китаем или Саудовской Аравией.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что введение потолка цен на российскую нефть окажется выгодно для таких стран, как Китай и Индия. Она также отметила, что подобная перспектива не противоречит планам Запада. По ее словам, закупки Китаем российской нефти полностью согласуются с планами западных стран по сохранению товара на мировом рынке.