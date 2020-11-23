Эксперт рассказал, когда в США сформируется коллективный иммунитет к COVID

https://static.news.ru/photo/0297f46c-2db3-11eb-b740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Общенациональный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться в США к маю 2021 года вследствие вакцинации, считает Монсеф Слауи, советник американской администрации, руководящий операцией «Сверхзвуковая скорость» по подготовке вакцинации от COVID-19.

По его словам, вакцины будут доставлены на площадки вакцинации в течение 24 часов после одобрения. Это произойдёт примерно 11 или 12 декабря.

Как правило, с 95-процентным уровнем эффективности вакцины, который мы имеем, иммунизация примерно 70% населения позволит сформировать настоящий коллективный иммунитет. Это, вероятно, произойдет где-то в мае, — заявил Слауи.

20 ноября компании BioNTech и Pfizer подали в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос о регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. После положительного решения вакцину можно будет использовать к концу 2020 года. Также компании подали заявки в регулирующие органы по всему миру.

Как писал NEWS.ru, во временных моргах Нью-Йорка, которые находятся на набережной в Бруклине, с начала пандемии хранятся около 650 тел горожан, которые скончались от коронавируса. Это связано с тем, что некоторые из умерших не имеют близких в городе, другие не могут оплатить похороны из-за кризиса. В среднем погребение обходятся в $9000, такие средства в условиях кризиса есть не у каждой семьи.