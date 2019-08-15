https://static.news.ru/photo/f290d24e-bf6a-11e9-aaac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп давно пытается усложнить процедуру получения гражданства и предпринимает попытки избавиться от необходимости принимать под свою защиту беженцев, сообщил News.ru учредитель международной компании «Второй паспорт» Юрий Моша. Таким образом эксперт прокомментировал новый миграционный закон американского лидера.

По словам Моши, проблема заключается в том, что политик привык к моментальному и беспрекословному исполнению его желаний. Однако на новом посту бывшему бизнесмену придётся считаться с мнением людей и конституцией.

Трамп очень сильно напоминает нашего Жириновского. Похожие шовинистские взгляды, банальное отсутствие хороших манер — оба позволяют себе непростительные вольности на дебатах и деловых встречах. И если Владимир Вольфович просто радуется жизни и веселится, то вести себя подобным образом, будучи лицом государства, мягко говоря, непростительно, — подчеркнул учредитель «Второго паспорта».

Моша уверен, что суд отменит закон, также, как и документ, запрещающий предоставление политического убежища незаконным мигрантам.

Ранее News.ru писал, что новый закон, который ограничивает предоставление американского гражданства лицам с минимальным доходом, решили оспорить 13 штатов США. В связи с этим они подали в суд на администрацию главы страны.