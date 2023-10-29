Экс-советник Рейгана раскрыл, как Зеленский подставит Запад AС: отказ Зеленского от мирных переговоров станет фатальным для Запада

Фото: Flickr/President Of Ukraine

Отказ руководства Украины от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье, опубликованной изданием American Conservative. По его мнению, поскольку украинский президент отказался от курса на переговоры, договариваться с Москвой следует Западу.

Владимир Зеленский отказался от этого курса. <...>. Только эскалация — формальное вступление союзников Украины в войну — могла бы принести победу. Однако это будет самоубийством, — подчеркнул экс-советник Рейгана.

Он считает, что Запад устал от «дорогостоящего пата» на поле боя, тем более, что Россия имеет преимущество в действиях на истощение. Бэндоу предложил США и ЕС разработать новую систему безопасности в Европе, чтобы в ее рамках Украина получила нейтральный статус. Что касается переговоров о мире с Россией, то, уверен экс-советник Рейгана, западным странам необходимо продемонстрировать готовность вернуть Москве замороженные активы и отменить санкции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад сделал из Украины монстра, которого сам теперь боится. Министр отметил, что Владимир Зеленский и его сторонники уже мало слушаются своих кураторов и все больше и больше выступают с претензиями к Западу.