Кандер, занимавший посты госсекретаря и члена Палаты представителей штата Миссури, считает, что положительное отношение Трампа к российской политике — уже достаточное основание для привлечения его к ответственности. Он отметил, что у американского лидера нет собственных сильных убеждений во внешней политике.

Экс-военный уверен, что в Сирии и на Украине Трамп просто переставил США на российскую сторону вопреки интересам Вашингтона. Кандер в своём Twitter заявил, что Россия владеет президентом США, а он, в свою очередь, опасается, что Москва подорвёт его легитимность или не поможет победить в следующий раз.

In Syria (and in Ukraine), Trump basically switched which side we were on in a war. He switched us to the Russian side. Counter to America’s interest, over and over, he does what’s best for Russia. (1/x)