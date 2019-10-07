Президент США Дональд Трамп высказался за импичмент спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, обвинив её в госизмене.
Хозяин Белого дома полагает, что Пелоси знала о «лживых заявления и махинациях» главы спецкомитета по разведке Адама Шиффа, которые послужили основанием для инициации процедуры импичмента лидера страны.
По мнению Трампа, и «нервная Нэнси», и Шифф виновны в тяжких преступлениях, вплоть до госизмены. И они, и те, кто с ними «злобно сговорился», должны быть немедленно подвергнуты импичменту, сообщает
Конгрессмены-демократы запустили процедуру импичмента Трампа 29 сентября, обвинив его в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Как писал News.ru, президент США пообещал ему военную и финансовую помощь в обмен на проведение расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
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