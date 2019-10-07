https://static.news.ru/photo/e77857f4-e8cf-11e9-800c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высказался за импичмент спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, обвинив её в госизмене.

Хозяин Белого дома полагает, что Пелоси знала о «лживых заявления и махинациях» главы спецкомитета по разведке Адама Шиффа, которые послужили основанием для инициации процедуры импичмента лидера страны.

По мнению Трампа, и «нервная Нэнси», и Шифф виновны в тяжких преступлениях, вплоть до госизмены. И они, и те, кто с ними «злобно сговорился», должны быть немедленно подвергнуты импичменту, сообщает RNS со ссылкой на высказывание главы США в соцсетях.

Конгрессмены-демократы запустили процедуру импичмента Трампа 29 сентября, обвинив его в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Как писал News.ru, президент США пообещал ему военную и финансовую помощь в обмен на проведение расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.