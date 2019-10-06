https://static.news.ru/photo/eea21866-e83f-11e9-99d0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Второй информатор выступил в деле об импичменте против президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат Марк Зайд, представляющий интересы стороны обвинения.

Оба информатора являются сотрудниками разведки. Они уже поговорили с генеральным инспектором.

Запрос об импичменте проистекает из обвинений, связанных с телефонным разговором Трампа 25 июля с лидером Украины Владимиром Зеленским, передаёт BBC .

Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания беседы. Трамп попросил Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом хозяина Белого дома на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео не стал предоставлять конгрессменам запрошенные ими документы по Украине и главе Белого дома.