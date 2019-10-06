Второй информатор выступил в деле об импичменте против президента США Дональда Трампа, сообщил адвокат Марк Зайд, представляющий интересы стороны обвинения.
Оба информатора являются сотрудниками разведки. Они уже поговорили с генеральным инспектором.
Запрос об импичменте проистекает из обвинений, связанных с телефонным разговором Трампа 25 июля с лидером Украины Владимиром Зеленским, передаёт
Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания беседы. Трамп попросил Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.
Бывший вице-президент США демократ Джо Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом хозяина Белого дома на предстоящих в 2020 году президентских выборах.
Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео не стал предоставлять конгрессменам запрошенные ими документы по Украине и главе Белого дома.
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