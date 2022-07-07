Экс-аналитик Пентагона: Киев не способен использовать западное оружие Экс-аналитик Пентагона Квятковски: Киев оказался не способен использовать западное оружие

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Перепродажа Киевом западного вооружения на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены к его использованию и не смогли интегрировать это оружие в стратегию боевых действий, заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски. По ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были отмечены в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении других этапов боевых действий в Донбассе.

Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью [военнослужащих], проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии, — указала она.

Квятковски выразила мнение, что вооружение и техника были отправлены Киеву в таких объемах, что их попросту невозможно быстро интегрировать в боевые действия украинской армии. По ее оценке, некоторые виды этих вооружений могут продлить войну, но не помогут восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или территории республик Донбасса.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что легкое стрелковое и противотанковое оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже появилось на черном рынке и может попасть в руки террористов на Ближнем Востоке. О тайных продажах западного оружия украинскими властями также писало издание Toronto Star, которому об этом сообщили иностранные наемники и волонтеры, работающие на Украине. По их мнению, украинские военные испытывают нехватку патронов, обмундирования и сильнодействующих болеутоляющих препаратов.