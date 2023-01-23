Экономист оценил влияние на госдолг США ухода от привязки к доллару Экономист Юденков: уход от привязки к доллару никак не повлияет на госдолг США

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Ситуация с американским госдолгом никак не изменится, если привязать его в процентному отношению от ВВП и отвязать от суммы в долларовом эквиваленте, рассказал «ПолитРоссии» экономист Юрий Юденков, комментируя предложение республиканцев в Конгрессе США. По его словам, данная мера нужна, чтобы скрыть от обывателей «страшные» показатели внешнего долга Штатов. Эксперт уверен, что подобная мера является «пиар-ходом».

Меняется просто показатель, но суть остается той же. Просто 125% относительно ВВП смотрится не так страшно, как 31 триллион долларов госдолга. Для внешнего восприятия большинства обывателей это ужасное число, а 125% от ВВП — это ни о чем. Я считаю, что это просто пиар-ход, — сказал Юденков.

Экономист отметил, что рост госдолга США представляет угрозу для американской экономики, которая при этом находится в динамичном, хотя и предкризисном состоянии. Эксперт подчеркнул, что ситуация рисует неприятное будущее для США, а это пугает других участников международного рынка. Именно поэтому американские власти пытаются найти нечто, что сможет «обеспечить оптимизм», считает специалист.

Члены Республиканской партии США ранее предложили в конгрессе отказаться от привязки уровня госдолга к доллару. Они считают, что вместо этого Штаты должны перейти к процентному соотношению к ВВП. По словам Фитцпатрика, который является сопредседателем межпартийной рабочей группы палаты представителей по решению проблемных ситуаций, в 2008 году госдолг США составлял около 40% ВВП страны, в 2018 году — порядка 70%, а сейчас 125%, что не является «устойчивой» ситуацией.