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Джо Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии

Американец оскорбил Байдена во время рождественской горячей линии
00:09, 25 декабря 2021
Джо Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии Джо Байден Фото: Tasos Katopodis/Pool/CNP/Global Look Press
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Президента США оскорбили прямо во время рождественской телефонной линии с детьми, которую супруги Байден традиционно проводят в преддверии праздника. Видеозапись инцидента распространили американские новостные телекомпании.

В ходе телефонной линии один из позвонивших родителей приветствовал Байдена и его супруг Джилл словами: «Я надеюсь, что у вас тоже чудесное Рождество. Вперёд, Брэндон!»

Вперед, Брэндон! Я согласен, — ответил Байден.

После этого он спросил собеседника, не живёт ли тот в штате Орегон, но мужчина уже повесил трубку.

Эвфемизм «Вперёд, Брэндон!» используют противника Байдена вместо нецензурного оскорбления. Это выражение появилось впервые на спортивном мероприятии, где толпа уже традиционно посылала Байдена кричалкой F*** Joe Biden. Журналистка NBC пыталась выкрутиться из положения в прямом эфире, расшифровав слова как «Вперёд, Брэндон» (Let's Go Brandon), якобы в поддержку спортсмена.

В США первая чета традиционно помогает Объединённому командованию аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) следить за Санта-Клаусом, перевозящим на своих санях детям подарки в канун Рождества. В ходе горячей линии семья главы государства общается с детьми, отвечает на телефонные звонки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует звонить своему американскому коллеге Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с католическим Рождеством.

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