Песков: Путин не поздравит Байдена с Рождеством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует звонить своему американскому коллеге Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с католическим Рождеством. Об этом сообщает ТАСС.

Нет, в планах нет, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

25 декабря Рождество празднуют католики, протестанты и прихожане 11 православных церквей (в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской). РПЦ — самая многочисленная из всех православных церквей — встретит Рождество Христово 7 января.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что за Санта-Клаусом в американском небе будут следить только вакцинированные военные​​​. Речь идёт о проекте «NORAD следит за Сантой», который следит за передвижениями главного символа американского Рождества в небе над США с 1955 года. Видеозапись брифинга опубликована на официальной странице Пентагона в Facebook.

При этом на вопрос, вакцинирован ли сам Санта-Клаус, представитель Пентагона ответил, что это не входит в компетенцию ведомства.