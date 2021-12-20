Санта-Клауса в небе над США сопроводят только вакцинированные пилоты

За Санта-Клаусом в американском небе будут следить только вакцинированные военные, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби​​​. Речь идёт о проекте «NORAD следит за Сантой», который следит за передвижениями главного символа американского Рождества в небе над США с 1955 года. Видеозапись брифинга опубликована на официальной странице Пентагона в Facebook.

Мы убедимся, что занимающиеся сопровождением Санты будут полностью вакцинированы. Я могу уверить всех, что у него будет необходимое сопровождение. Поддержка американских военных будет эффективной и безопасной, — заявил Кирби.

При этоv на вопрос вакцинирован ли сам Санта-Клаус, представитель Пентагона рассказал, что это не входит в компетенцию ведомства.

Ранее итальянский епископ Антонио Стальяно в ходе церковной службы ошеломил маленьких детей словами о том, что Санта-Клауса не существует. Юные прихожане плакали и даже пытались переубедить священника, однако тот непреклонно настаивал на том, что Санта-Клаус — не более чем маркетинговый ход бренда Coca-Cola.

Он заявил, что Санта-Клаус приносит подарки только тем семьям, у которых есть деньги. Причём неважно, хорошо или плохо вели себя дети. Своё мнение Стальяно аргументировал рассказом о том, как он каждый год приходит к мигрантам, которые и не знают о существовании Санта-Клауса, так как у их родителей нет средств для покупки подарка на Новый год.