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Михаил Щипанов
78-летний демократ Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. Он принёс присягу на верность конституции и стране.
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56-летняя юрист, член Демократической партии Камала Харрис стала избранным вице-президентом США. Она является первой женщиной, первым чернокожим политиком, занявшим на этот пост.
Джо Байден стал 46-м президентом США