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США

Джо Байден стал 46-м президентом США

19:51, 20 января 2021

78-летний демократ Джо Байден вступил в должность 46-го президента США. Он принёс присягу на верность конституции и стране.

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