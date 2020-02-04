Богатейший человек мира, основатель компании Amazon Джефф Безос обратился в Высший суд округа Лос-Анджелес с просьбой отклонить иск, который к нему подал Майкл Санчес.
Ранее миллиардер назвал Санчеса — брата своей возлюбленной Лорен — виновником утечки интимной переписки. После этого Майкл Санчес подал к Безосу иск о клевете.
В прошении к судье бизнесмен назвал утверждения Санчеса безосновательными. По мнению Безоса, иском мужчина пытается лишить его права на свободу слова,
По словам Майкла Санчеса, у него никогда не было доступа к личной переписке сестры и самого богатого человека планеты. При этом и адвокаты Безоса, и представители Лорен Санчес считают мужчину источником утечки, писал NEWS.ru.
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