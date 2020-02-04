https://static.news.ru/photo/59f69ac0-472b-11ea-9728-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Gene Blevins/www.imago-images.de/Global Look Press

Богатейший человек мира, основатель компании Amazon Джефф Безос обратился в Высший суд округа Лос-Анджелес с просьбой отклонить иск, который к нему подал Майкл Санчес.

Ранее миллиардер назвал Санчеса — брата своей возлюбленной Лорен — виновником утечки интимной переписки. После этого Майкл Санчес подал к Безосу иск о клевете.

В прошении к судье бизнесмен назвал утверждения Санчеса безосновательными. По мнению Безоса, иском мужчина пытается лишить его права на свободу слова, сообщает Bloomberg.

По словам Майкла Санчеса, у него никогда не было доступа к личной переписке сестры и самого богатого человека планеты. При этом и адвокаты Безоса, и представители Лорен Санчес считают мужчину источником утечки, писал NEWS.ru.