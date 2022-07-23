Два ребенка заразились оспой обезьян в США AP: двое детей заразились обезьяньей оспой в США

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о двух случаях заражения обезьяньей оспой среди детей. В AP сообщили, что один из заболевших малышей родом из Калифорнии, другой, младенец, не является гражданином Соединенных Штатов Америки.

Один из них (заразившихся оспой обезьян. — NEWS.ru) — малыш из Калифорнии, а другой — младенец, который не является жителем США, но прошедший тестирование в Вашингтоне, — сказано в сообщении.

Предполагается, что дети подхватили инфекцию от родственников.

Ранее академик РАН, профессор Геннадий Онищенко рассказал, что инкубационный период оспы обезьян длится от 5 до 21 дня. Заражение может происходить через слизистую оболочку глаз. Характерная сыпь выступает у больных на лице, ступнях, ладонях, во рту и в интимных местах.