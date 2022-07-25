Два человека умерли от полученных при стрельбе в Лос-Анджелесе ранений

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Два человека умерли в результате ранений, полученных при стрельбе в одном из парков Лос-Анджелеса в США. Об этом сообщил телеканал KTLA со ссылкой на данные экстренных служб.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что в результате стрельбы близ парка Пек пострадали по меньшей мере семь человек — четыре мужчины и три женщины.

По данным полиции, стрельба могла произойти в результате ссоры. Правоохранители считают, что стрелков было как минимум двое. Связан ли данный инцидент с организованной преступностью, в настоящее время неизвестно.

Никого из возможных подозреваемых задержать не удалось.

Согласно информации пожарной охраны, возраст пострадавших и погибших колеблется от 23 до 54 лет.

Также ранее сообщалось, что в момент инцидента в парке проходило автошоу.