Два человека умерли в результате ранений, полученных при стрельбе в одном из парков Лос-Анджелеса в США. Об этом сообщил телеканал KTLA со ссылкой на данные экстренных служб.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что в результате стрельбы близ парка Пек пострадали по меньшей мере семь человек — четыре мужчины и три женщины.
По данным полиции, стрельба могла произойти в результате ссоры. Правоохранители считают, что стрелков было как минимум двое. Связан ли данный инцидент с организованной преступностью, в настоящее время неизвестно.
Никого из возможных подозреваемых задержать не удалось.
Согласно информации пожарной охраны, возраст пострадавших и погибших колеблется от 23 до 54 лет.
Также ранее сообщалось, что в момент инцидента в парке проходило автошоу.