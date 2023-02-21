ДСНВ — буквы про ядерное оружие. Чем важно новое заявление Путина Что означают слова Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений

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Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). А также о возможности проведения новых испытаний ядерного оружия. Что означает заявление президента и какие могут быть последствия — в материале NEWS.ru.

По словам Владимира Путина, «нам хотят нанести стратегическое поражение и лезут на наши ядерные объекты».

В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, — заявил президент России.

Он также предупредил: если США проведут испытания нового ядерного оружия, Россия сделает то же самое, потому что ядерный паритет должен быть сохранен. Путин поручил Министерству обороны и госкорпорации «Росатом» обеспечить «готовность к таким испытаниям».

Что означает ДСНВ?

На сегодняшний день между Россией и США заключено два договора о сокращении наступательных вооружений. Первый (СНВ-1) подписали еще президент СССР Михаил Горбачев и лидер США Джордж Буш — старший в июле 1991 года. Две сверхдержавы обязывались в течение семи лет сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы у каждой из сторон осталось не более шести тысяч боезарядов.

Однако из-за развала Советского Союза этот договор вступил в силу только в декабре 1994 года, после того как к нему присоединились бывшие республики СССР, на территориях которых располагалось советское ядерное оружие: Украина, Белоруссия и Казахстан. В декабре 2001 года Россия и США объявили, что выполнили условия СНВ-1. Россия сократила свои ядерные арсеналы до 5518 зарядов, США — до 5948. Срок действия СНВ-1 истек в декабре 2009-го.

Ему на смену пришел новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США — СНВ-3. Договор СНВ-2 между США и Россией был заключен в январе 1993 года, но он так и не вступил в силу, потому что Госдума отказалась его ратифицировать.

Согласно договору СНВ-3, Россия и США должны были ограничить свои запасы ядерных боеголовок до 1550 штук. Также до 700 единиц сокращалось количество носителей ядерного оружия — межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев и баллистических ракет подлодок. Этот документ подписали в апреле 2010 года Праге президент России Дмитрий Медведев и его американский коллега Барак Обама. Он был рассчитан на 10 лет и вступил в силу в феврале 2011 года.

Фото: kremlin Президент России Дмитрий Медведев и Барак Обама

В феврале 2021 года договор СНВ-3 был продлен еще на пять лет, до февраля 2026 года. Летом прошлого года президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с российским президентом Владимиром Путиным новую пролонгацию договора.

Однако вскоре после этого из-за резкого ухудшения российско-американских отношений Россия приостановила действие одного из ключевых положений договора — о взаимных инспекциях мест дислокации ядерного оружия. Российский МИД объяснил это тем, что из-за введенных США санкций после начала российской СВО на Украине российские специалисты больше не могут инспектировать американские объекты.

Как отреагирует Байден на приостановку ДСНВ?

И вот теперь Владимир Путин объявил о приостановке действия всего договора. Очевидно, что заявление о приостановке ДСНВ рассчитано на реакцию президента США Джо Байдена, выступление которого ожидается сегодня в Польше. Чтобы в этом не осталось никаких сомнений, в российский МИД вызвали посла США Линн Трейси, которой объявили условия деэскалации.

Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники [с Украины], а также прекращение враждебной антироссийской активности, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Что будет, если Вашингтон снова не прислушается к предложениям Москвы, объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил журналистам, что в связи с приостановкой участия в ДСНВ Россия может увеличить число боезарядов и носителей в случае необходимости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Это что касается политической стороны вопроса. Но у него есть еще и процедурная. Чтобы эта приостановка вступила в силу, соответствующий законопроект должны принять обе палаты Федерального собрания. Похоже, проволочек со стороны парламентариев в этом случае не ожидается.

Приостановка участия в ДСНВ — не угроза безопасности, это скорее еще один важный сигнал коллективному Западу. Ядерные державы не проигрывают войны. И это важно понимать нашим западным некогда партнерам. В случае внесения соответствующего законопроекта комитет Госдумы по международным делам готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании палаты. Не сомневаюсь, что он получит единогласную поддержку, — заявил глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий.

Судя по всему, Москва дает понять, что готова к новой гонке ядерных вооружений. Посмотрим, что скажет по этому поводу Джо Байден.