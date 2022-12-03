В США рассказали о тревожном уровне недоверия к армии Fox News: снижение доверия американцев к армии является тревожной тенденцией

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Среди граждан США снижается доверие к собственной армии, заявили в эфире телеканала Fox News. Телеведущая назвала эту тенденцию тревожной. Отмечается, что на сегодняшний день лишь 48% американцев доверяют вооруженным силам страны, хотя еще в 2018 году эта цифра составляла 70%. 62% респондентов признались, что их точку зрения изменило слишком «политизированное» армейское руководство и «прогрессивные» практики.

У Пентагона серьезная проблема с рекрутированием персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных. Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию, — заявила телеведущая.

Кроме того, всего 6% опрошенных американцев заявили о своем желании поступить на службу в армию США.

Ранее подразделения Вооруженных сил США, дислоцированные в Литве, изменили уровень военного присутствия со сдерживания на боевой. По словам командующего ВС Литвы Вальдемараса Рупшиса, теперь на территории республики дислоцируются те американские подразделения, которые обеспечены бронетехникой. На текущий момент в Литве дислоцирован ротационный батальон армии США, в составе которого находятся около 500 солдат и офицеров.